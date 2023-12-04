我国AVS3编码标准已成为DVB下一代推荐标准，AVS4编码标准制定计划已启动

【天极网DIY硬件频道】AVS(Audio Video Coding Standard)是中国自主研发的一系列音视频编码标准，全称是“高级音视频编码标准”。AVS标准由中国电子技术标准化研究院牵头制定，旨在创建符合中国国情的数字多媒体标准，并减少对外国专利的依赖。AVS标准包括AVS1、AVS2等多个版本，涵盖了视频编码和解码技术。

第三代数字音视频编解码技术标准(AVS3标准)是全球首个面向8K超高清及5G产业应用的音视频信源编码标准。

据国家超高清视频创新中心深圳官方消息，2023年11月29日，“ICTC 2023―超高清标准国际合作论坛”在杭州成功举办。

中国广播电视社会组织联合会技术委员会常务副会长兼秘书长盛志凡在开场致辞中表示，经过各方的共同努力，我国AVS3编码标准已成为DVB下一代视频编码的推荐标准，推动了我国超高清标准的国际化进程。DVB-I标准面向广电运营商，支撑将有线电视网络、地面无线、直播卫星等各类传统广电传输模式与互联网传输模式相融合，成为DVB最重要的标准演进方向之一。

AVS产业联盟副秘书长梁小明致辞中表示，此前AVS3标准已在2021年央视春晚、2022年北京冬奥会、2022年卡塔尔世界杯以及今年的亚运会等大型直播活动中都广泛应用并成功落地，AVS系列标准在国际推广与产业合作上也取得了一些新成果，AVS产业联盟还将与DVB在标准推广和产业应用方面探索更多可能。未来，AVS产业联盟还会继续携手各位产业伙伴，共同深耕AVS标准制定及应用，为我国的超高清视频产业贡献力量。从2002年6月我国成立AVS工作组开始，十多年来上千人的团队坚持不懈，攻坚克难，我国自主知识产权的AVS应运而生。

AVS3是全球首个已推出的面向8K及5G产业应用的视频编码标准，技术先进，专利清晰，是5G+8K中最合适的视频编码标准，于2021年在CCTV-8K频道首次试播。

与会所有嘉宾一同见证了DVB-I 中文标准(草案)WD1.0和SMT ITU-R BT 2074-2标准的发布。其中，第一项标准是DVB-I第一部分―服务发现与节目元数据，它是英文 DVB-I标准的中文版，目前已完成WD1.0版本，预计明年 3 月份经过AVS和DVB共同批准之后会正式发布为AVS联盟团体标准。第二项的SMT标准是AVS智能流媒体传输标准，SMT ITU-R BT 2074-2标准的发布，是AVS SMT被纳入ITU-R标准的一个里程碑。AVS国际组长郑建铧透露AVS已经启动AVS4的标准制定，并呼吁AVS成员单位继续支持AVS下一代标准开发工作，各个厂商联合起来，一起实现技术标准共同出海，推动全球化部署。

数字音视频编解码技术标准工作组(简称AVS工作组)是由原信息产业部科学技术司于2002年6月批准成立的标准组织，至今已扎根视频编码技术研究20年，有力地解决了我国数字音视频领域的知识产权问题，完成三代AVS标准的制定，在该领域实现了从跟跑、并跑到领跑的跨越式发展。此外，AVS工作组还建立有一套完备、公平、合理的知识产权政策，有利于AVS标准技术的市场推广;工作组成立初期专门设立专利池管理委员会，时至今日每年可为国家节省数以亿计的专利费用;AVS标准包括系统、视频、音频、数字版权管理等四个技术部分和一致性测试等支撑部分，其中，视频是音视频编码标准中最复杂、难度最大的一个部分，也是音视频专利密集区。

总体来说，AVS编码标准是中国自主创新的成果，它不仅促进了国内相关产业的发展，也显示了中国在高技术领域自主研发的能力。虽然由于H.264/AVC和HEVC等国际标准已经广泛在全球范围内应用，因此AVS标准在国际上的影响力相对有限，但AVS的发展对于提升我们在全球编解码技术领域的地位具有重要意义。