冠捷科技集团进博亮相 创新技术&前沿应用共赢未来

【天极网DIY硬件频道】11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海国家会展中心盛大启幕。作为全球知名的显示器和液晶电视制造商，以及全屏商用产品及解决方案的领先提供者，此次冠捷科技集团携其旗下知名品牌AOC亮相展会，向全球展示了最新的创新技术、前沿应用以及一体化方案生态。这一展示为数字未来注入了更多的可能性，展示出冠捷科技集团在推动科技发展和应用创新方面的决心和实力。

冠捷科技集团在展会现场展示了其在智慧显示、智慧办公、智慧教育、智慧交通、智慧医疗、智慧家居、电竞游戏及数字工厂等行业的创新应用，吸引了众多观众的关注。

智慧显示展区揭示未来，展示了一系列前沿性创新产品，OLED透明屏、LED全息透明隐形屏、智能黑科技3D数字全息舱、8K超高清 COB显示屏等产品惊艳亮相，以新技术新科技赋能各行业中的智慧显示应用。

在办公展区，4K 138″COB一体机、信创会议方案以及基于AIOT物联网、大数据、AI人工智能、生物识别等核心技术的智能会议空间方案产品被重点展示。这些创新的产品和技术在办公行业中具有广泛的应用前景，将大大提高工作效率和便利性。

在智慧家居展区，飞利浦88英寸5G+8K OLED智能电视、飞利浦&宝华韦健联名款OLED巨幕环景光电视、智能影音设备、智能梯控、智能门锁等智能家居全屋方案亮相。

这些产品覆盖不同空间，构成丰富的生活场景，满足用户多元化高品质的智能生活体验需求。通过智能化和互联化的家居设备，为人们带来更加舒适和便捷的生活体验。

在电竞游戏娱乐展区，重点展示了AOC专业电竞品牌AGON&飞利浦游戏显示器子品牌Evnia旗下OLED、MiniLED等创新技术的显示器产品，加之酷炫设计的MOSS小苔藓系列迷你主机，为玩家带来更加震撼的视觉体验。这些产品将为电竞游戏行业带来新的发展方向和可能性。

数字工厂展区展示了TPV DMS数字生产系统，该系统依托冠捷科技数十年专业制造管理经验。它主要包含物联网监控中心、智能仓库管理系统、SOP多功能作业指导系统等组成，一站式实现硬件与软件的整合提升企业管理水平，实现设备自动化、物流智能化、数据可视化、生产透明化、决策数据化的“智能生产”，以科技助力中国制造行业数字化转型。

冠捷科技集团在本次展会上向世界展示了其在各个领域的创新应用和解决方案，以及最新的科技成果和实践成果。不仅向全球市场展示了其强大的研发实力和品牌影响力，还进一步推动了其在各个行业的发展和应用。未来，冠捷科技集团将继续致力于科技创新和应用实践，为全球用户提供更加优质的产品和服务，推动数字未来的发展。