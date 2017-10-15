Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
IT×¨¼ÒÍø
52PKÓÎÏ·Íø
¼«¿ÍÐÞ
È«¹ú·ÖÕ¾

±±¾©ÉÏº£¹ãÖÝÉî¸ÛÄÏ¾©¸£½¨ÉòÑô³É¶¼º¼ÖÝÎ÷°²³¤´ºÖØÇì´óÇìºÏ·Ê»ÝÖÝÇàµºÖ£ÖÝÌ©ÖÝÏÃÃÅ×Í²©Ìì½òÎÞÎý¹þ¶û±õ

²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú

Ó²¼þ

CPUÄÚ´æÓ²ÅÌÖ÷°åÏÔ¿¨ÏÔÊ¾Æ÷ÒôÏä¶ú»ú»úÏäµçÔ´¼üÅÌÊó±êSSD¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÒÆ¶¯´æ´¢
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > DIYÓ²¼þÆµµÀ > ÏÔÊ¾Æ÷>Í·Ìõ·¢ÎÄ>240hzÄÜÎªÓÎÏ·Íæ¼Ò´øÀ´ÔõÑùµÄÌåÑé

240hzÏÔÊ¾Æ÷,ÄÜÎªÓÎÏ·Íæ¼Ò´øÀ´ÔõÑùµÄÌåÑé

Ìì¼«ÍøÓ²¼þÆµµÀ 2017. 10. 15 ×÷Õß£ºshadow Ôð±à£ºÃ«ÉÙÐÀ
ÎÒÒªÍÂ²Û

ÔðÈÎ±à¼­

¡¡¡¡¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿¾­³£ÌýºÜ¶àÈËËµÆð£¬³¬¹ý60Ö¡ÈËÑÛÊÇ¿´²»³öÀ´µÄ£¬Ê¹ÓÃ¸ßË¢ÐÂÂÊµÄÏÔÊ¾Æ÷ÊÇÃ»ÓÐ±ØÒªµÄ£¬È»¶øÊÂÊµÕæÊÇÈç´ËÂð£¿Ëæ×Åµç¾ºÐÐÒµµÄ·¢Õ¹£¬´ø¶¯ÁËÖÜ±ßDIYÉè±¸µÄÉý¼¶»»´ú£¬ÆäÖÐÏÔÊ¾Æ÷×îÎªÃ÷ÏÔ£¬ÔÚÏÔÊ¾Æ÷µÄË¢ÐÂÂÊÉÏ£¬ÊÇÔ½×ßÔ½¸ß£¬60Hz£¬100Hz£¬144Hz£¬165Hz£¬200Hz£¬µ½ÏÖÔÚµÄ240 Hz¡£ÄÇÃ´Ãæ¶Ô¸ß´ï240 HzµÄË¢ÐÂÂÊ£¬ÕæµÄÃ»ÓÐ±ØÒªÂð£¿

240hzÏÔÊ¾Æ÷£¬ÄÜÎªÓÎÏ·Íæ¼Ò´øÀ´ÔõÑùµÄÌåÑé

¡¡¡¡×î½ü£¬ÓÐÍæ¼Ò¾ÍÀ´ÁËÒ»³¡ÕâÑùµÄ²âÊÔ£¬·Ö±ðÊ¹ÓÃµç¾ºÏÔÊ¾Æ÷£¬Ò»Ì¨Îª144hzË¢ÐÂÂÊ£¬Ò»Ì¨Îª240hzË¢ÐÂÂÊ¡£½á¹ûÊÇ£¬´ó²¿·ÖÍæ¼Ò¶¼ºÜÖ±½ÓµÄ·Ö±æ³öÁË144FPSºÍ240FPSµÄÓÎÏ·»­Ãæ²îÒì£¬ËµÃ÷¼´±ãÓÎÏ·Ö¡ÊýÒÑ¾­´ïµ½Õâ¸ö³Ì¶È£¬´ó²¿·ÖÓÎÏ·Íæ¼ÒÈÔÈ»ÄÜ¹»¸ÐÖª³öËüÃÇµÄ²î±ð£¬¸ßË¢ÐÂÂÊÏÔÊ¾Æ÷ÍêÈ«ÊÇ²»Ò»ÑùµÄÌåÑé¡£

¡¡¡¡Ä¿Ç°£¬¾Í×¨Òµµç¾ºÏÔÊ¾Æ÷¶øÑÔ£¬¸ßË¢ÐÂÂÊÒÑ¾­³ÉÎªµç¾ºÏÔÊ¾ÊôÐÔÖÐµÄÒ»¸öÖØÒª²ÎÊý¡£144HzÒÑ¾­³ÉÎªÈëÃÅ±êÅä£¬¸ßË¢ÐÂÂÊµÄ·¢Õ¹ÏÔÈ»ÊÇÓÐ×ÅÊÐ³¡¸ÕÐèµÄ¡£ÖÚËùÖÜÖª£¬ÏÔÊ¾Æ÷µÄË¢ÐÂÂÊÆäÊµ¾ÍÊÇÆÁÄ»»­ÃæÃ¿ÃëÖØ»æµÄ´ÎÊý£¬ÔÚÓÎÏ·¶ÔÕ½ÖÐÏÔÊ¾Æ÷µÄË¢ÐÂÆµÂÊÔ½¸ß£¬Íæ¼Ò¸ÐÊÜµ½µÄ»­ÃæÔòÔ½Á÷³©Ô½ÎÈ¶¨£¬²¢ÇÒÄÜÔÚ×î¶ÌµÄÊ±¼äÄÚ×ö³ö×îÑ¸ËÙµÄÓ¦¶Ô¡£¶ø240HzµÄ³¬¸ßË¢ÐÂÂÊ¸üÊÇÄÜ¹»´ó·ù¶ÈÓÅ»¯ÓÎÏ·ÌåÑé¡£

240hzÏÔÊ¾Æ÷£¬ÄÜÎªÓÎÏ·Íæ¼Ò´øÀ´ÔõÑùµÄÌåÑé

¡¡¡¡²»¹ý£¬ ³ýÁËË¢ÐÂÂÊÒÑ¾­³ÉÎªÁËµç¾ºÏÔÊ¾Æ÷µÄ¸ÕÐèÖ®Íâ£¬ÏÔÊ¾Æ÷»¹Ðè¾ß±¸FreeSync»òÕßG-syncÍ¬²½ÏÔÊ¾¼¼Êõ£¬À´´Ó¸ù±¾ÉÏ½â¾öÏÔÊ¾Æ÷»­ÃæÇÐ»»¹ý³ÌÖÐµÄÑÓ³Ù¿¨¶ÙÓë»­ÃæËºÁÑÏÖÏó£¬²ÅÄÜ½«¸ßË¢ÐÂÂÊµÄÐÔÄÜ·¢»Óµ½¼«ÖÂ¡£

¡¡¡¡ËùÒÔ£¬¶ÔÓÚ×·Çó¼«ÖÂµÄµç¾ºÍæ¼ÒÀ´Ëµ£¬Ò»¿î240Hz¡¢´îÔØÁËÍ¬²½ÏÔ¿¨¼¼ÊõµÄÏÔÊ¾Æ÷²»½öÄÜ¹»»ñµÃ¸üºÃµÄÓÎÏ·ÌåÑé£¬»¹ÄÜÔÚ¾º¼¼±ÈÈüÖÐ»ñµÃÔ¶³¬ÓÚ¾ºÕù¶ÔÊÖµÄÓÅÊÆ¡£

£¨×÷Õß£ºshadowÔðÈÎ±à¼­£ºÃ«ÉÙÐÀ£©
Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÆÀÂÛ
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
Ïà¹ØÎÄÕÂ
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
°Í¿É·¢ÓÅÀûÊÓ
°Í¿ÉÓÅÀûÊÓ½üºõÎÞ·ì Æ´½ÓÏÔÊ¾ÊÐ³¡Ó­À´¸ïÐÂ
ÓÅÅÉVX2757
ÓÅÅÉVX2757 27Ó¢´ç75HzÏÔÊ¾Æ÷¾©¶«ÊÛ1199
Èí¼þÊýÂë°ì¹«ITÐÂÎÅ
»Ö¸´Î¢ÐÅÊý¾Ý
»Ö¸´Î¢ÐÅÎóÉ¾µÄÁÄÌì¼ÇÂ¼ ÒÔÏÂ·½·¨¿¿Æ×Âð?
Ö§¸¶±¦ÕËµ¥
Ö§¸¶±¦»¹ÄÜ°ïÄãÊ¡Ç®!ÕËµ¥Ò²¿É¼Ó±êÇ©Ð´±¸×¢
ÈÈÃÅ²úÆ·
  1. ÈýÐÇ S27D360H£¤1699
  2. ·ÉÀûÆÖ 278E8QSW£¤1500
  3. AOC E2180SWN£¤599
  4. ÈýÐÇ C32F395FW£¤1600
  5. AOC I2379VHE£¤850
  6. HKC 3229FÔÝÎÞ±¨¼Û
  7. ÈýÐÇ S32E360F£¤1300
  8. ·ÉÀûÆÖ 277E6QDSW£¤1769
  9. AOC I2480SXHE5£¤800
  10. ºê³ž S230HL£¤669
½¹µãÈÈ´Ê
Òº¾§ÏÔÊ¾Æ÷ ÈýÐÇÏÔÊ¾Æ÷ aocÏÔÊ¾Æ÷ HKCÏÔÊ¾Æ÷ TNÃæ°å MVAÃæ°å PVAÃæ°å ÓÅÅÉÏÔÊ¾Æ÷ ´÷¶ûÏÔÊ¾Æ÷ LGÏÔÊ¾Æ÷ qqÏÂÔØ iphone6plus Ó°ÒôÏÈ·æ 360°²È«ÎÀÊ¿ÏÂÔØ itunes¹Ù·½ÏÂÔØ ¿ì²¥5.0¹Ù·½ÏÂÔØ Ð¡Ã×¿ÕÆø¾»»¯Æ÷