天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
极客修
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机

硬件

CPU内存硬盘主板显卡显示器音箱耳机机箱电源键盘鼠标SSD固态硬盘移动存储
您现在的位置： 天极网 > DIY硬件频道 > 显示器>评测>飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

天极网硬件频道 2017. 12. 29 作者：Flying的猪猪 责编：严|
我要吐槽

责任编辑

　　【天极网DIY硬件频道】对于家庭用户而言，一款合适的显示器非常有必要，纵使4K和HDR标准的显示器有种种优势，高高在上的价格实在不敢高攀，因此不少用户转而选择技术更加成熟的1080P显示器。对于家庭娱乐而言，主流的1080P显示器已经能够满足家庭娱乐需要。而消费者在选购显示器时通常看重的价格之外，还会着重注意颜值和品牌的技术实力，显然飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB正是这样的显示器。

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

　　飞利浦作为全球最大的电子公司之一，在消费级电子领域有着非常不错的口碑，飞利浦的音频产品也受到许多发烧友的追捧，蓝牙音箱产品更是畅销全球。

　　对于消费者而言，选择一款显示器，性能要出众是一方面，而在这个颜值至上的看脸时代，其颜值的高低也直接影响到消费者日常办公娱乐时的心情。

　　参数配置：

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

　　外观简述：比薄更薄

　　看脸的时代，首先是比薄更薄的外观设计让人为之心动。飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB整体机身采用黑色和亮银色的颜色搭配，重金属感觉非常浓厚，其全金属实心底座，有如有力的巨掌，将显示器稳稳的立在桌面上，非常有范儿。

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

　　飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB采用的是一块23.8英寸的全高清IPS面板，第一眼看上去最大的特点就是机身厚度非常纤薄，最薄处仅有5.2mm，差不多是三枚一元硬币摞在一起的高度。三面窄边框的设计，最外边框宽度仅为2mm，内黑边框也仅有5mm，视觉冲击力非常强，有若无物大概就是用来形容它的吧。

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

　　在按键插口方面，飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器非常的合理有序，位于背部唯一的实体按键非常的灵活，可以多方向的调节，搭配不同的功能菜单。在接口类型方面搭配了VGA、HDMI和DP三种不同类型的接口，能最大程度的满足用户的不同需求。

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

　　显示器色彩测试

　　色域测试

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

　　在色域表现方面，这款飞利浦显示器色域值达到了92% sRGB，在消费级显示器领域尤其是1080P这个水平段表现相当不错。优异的色域表现能够给用户带来更加出色的显示效果。

　　色彩精准测试

　　大部分消费者喜欢颜色丰富，讨好眼球的显示器，也就是我们通常所说的颜色正。显示器能都准确的将每一种颜色完美的还原出来的能力。色彩还原准确性的指标在业界中采用ΔE值来体现，ΔE能够将色彩还原的准确性量化为一个数值，它能够精确反映显示器表现色彩的准确性。

　　色彩精准测试中，我们使用△E来表示色彩还原的一个数值，它能够准确的反映显示器表现色彩的准确性。因此数值越小越好，分数越高则说明色彩越失真。

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

　　测试结果图的左侧为飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器各个颜色的ΔE值，数值越小代表显示该颜色时越准确。对于测试中的48种颜色显示的平均ΔE值为1.31、最小值为0.63。12种测试颜色中，大多数色彩的ΔE值有6个在1以下，也就是说这款显示器能够准确的还原颜色。

　　Delta E解读

　　一般来说，Delta E位于3到6之间变化是可以被接受的。

　　1.6-3.2，人眼基本上分辨不出色彩的差异，通常被认为是相同的颜色;

　　3.2-6.5，多数人感到色彩是相同的，但经过专业的训练可以辨别其不同，色彩的差别是可以看到的，但色彩给人的印象是基本相同;

　　6.5-13，色彩的差别是可以判别的，但色调本身仍然相同;

　　13-25，可以确认是不同的色调，但也可以辨别出色彩的从属;

　　25-，超过此值，则被认为是另一种不同的颜色。

　　在平面设计和印刷行业通常来讲遵循以下判断标准，视频行业里一般认为Delta E 小于5就是很好了：

　　(1) Delta E < 2：人眼视觉几乎无法辨识其颜色差异

　　(2) Delta E < 4：尚可接受，人眼视觉可辨识其颜色差异，但不是十分明显。

　　(3) Delta E > 6：不可接受，人眼视觉很容易辨识其颜色差异。

　　色彩、亮度均匀性测试

　　色彩均匀性表示显示器显示色彩在屏幕各个区域的一致性。在这个测试环节中，我们把屏幕划分为9块，分别对色彩与亮度进行测试。测得所有结果均使用数值来表现，数值越小越好。

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

　　从上图可以看出，在9象限的时候，色温最为准确，象限其次。 可以看到飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器在色度均匀性方面的表现非常抢眼，在D65标准中，色温值为6500K表示色彩比较准确，不会出现偏冷或者偏暖。在8号区域差别明显，但总体来讲，飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器的色度均匀性表现还是在可接受范围之内。

　　亮度均匀性测试：

　　屏幕亮度均匀性的测试同样借助Spyder 5 Elite校色仪进行测试，此软件将屏幕等分为9块，分别测试每个块不同百分比的亮度以及色度坐标，得出的结论。(以下结果均在IRE输出达100%，即使用最大亮度和对比度输出时进行测试的结果)。

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

　　上图灰色部分代表飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器屏幕的亮度分布，颜色越深代表亮度越低，若呈现白色则说明亮度相对最高。我们可以看到飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器屏幕最亮的地方在5号和8号区域，也就是屏幕的中间和中间偏下的地方，左右两侧屏幕亮度相对较低，其中，3号区域的亮度相对最低，与屏幕亮度最大区块达到了13%的差距。整体而言，飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器有着不错的屏幕表现。

　　灰度色阶测试

　　灰度、色阶方面的测试一直是液晶显示器的重要考量参考，用来评价液晶显示器的灰阶过度能力，以及黑白转换能力等。越是明显的反差表示液晶显示器处理色彩画面的能力越强。以下截图结果仅供参考。

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

　　32位黑白色阶测试

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

　　32位黑白色阶测试

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

　　色彩过渡测试

　色彩过渡方面，我们对显示器的色彩横向和竖向过度进行了测试，以下屏摄结果仅供参考。

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

　色彩过渡方面，我们对显示器的色彩横向和竖向过度进行了测试，以下屏摄结果仅供参考。

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

　　色彩过渡测试

　　显示器调节菜单和图片显示测试

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

　　开启低蓝光模式

　　内置了多种实用性的功能，有蓝光调节、画面调节选项、OSD设置等功能。在画面调节中还有靓彩和智能阅读器模式等最为实用。

　　总结

实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

　　作为一款亲民系列的显示器，从上面详细评测中可以看出来，无论是在技术实力还是实际表现，都能经得起市场的考验。首先是各项常用的技术指标都能高于市场主流水准;其次是超薄的机身和亲民的价格也是其杀手级的优势;最后，飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器还获得了年度编辑推荐产品奖，可见其实力不容小觑。

作者：Flying的猪猪责任编辑：严|）
请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
相关文章
最新文章
更多>>
优派VX2471
酷炫好屏 优派VX2471-shv显示器售799元
优派VP2468
色彩校准 优派VP2468微边框显示器售价2399
软件数码办公IT新闻
微信跳一跳
微信小游戏跳一跳代玩服务现身:存在极大安全隐患
支付宝年账单
支付宝2017年全民年账单来了:移动支付占比82%
热门产品
  1. 三星 S32E360F￥1300
  2. 飞利浦 278E8QSW￥1500
  3. AOC E2180SWN￥599
  4. AOC I2379VHE￥899
  5. 三星 C32F395FW￥1600
  6. AOC I2480SXHE5￥849
  7. AOC I2080SW￥639
  8. 飞利浦 277E6QDSW￥1769
  9. AOC C2708VH8￥1379
  10. HKC 3229F暂无报价
焦点热词
液晶显示器 三星显示器 aoc显示器 HKC显示器 TN面板 MVA面板 PVA面板 优派显示器 戴尔显示器 LG显示器 qq下载 iphone6plus 影音先锋 360安全卫士下载 itunes官方下载 快播5.0官方下载 小米空气净化器