实力与颜值兼具 飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB评测

【天极网DIY硬件频道】对于家庭用户而言，一款合适的显示器非常有必要，纵使4K和HDR标准的显示器有种种优势，高高在上的价格实在不敢高攀，因此不少用户转而选择技术更加成熟的1080P显示器。对于家庭娱乐而言，主流的1080P显示器已经能够满足家庭娱乐需要。而消费者在选购显示器时通常看重的价格之外，还会着重注意颜值和品牌的技术实力，显然飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB正是这样的显示器。

飞利浦作为全球最大的电子公司之一，在消费级电子领域有着非常不错的口碑，飞利浦的音频产品也受到许多发烧友的追捧，蓝牙音箱产品更是畅销全球。

对于消费者而言，选择一款显示器，性能要出众是一方面，而在这个颜值至上的看脸时代，其颜值的高低也直接影响到消费者日常办公娱乐时的心情。

参数配置：

外观简述：比薄更薄

看脸的时代，首先是比薄更薄的外观设计让人为之心动。飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB整体机身采用黑色和亮银色的颜色搭配，重金属感觉非常浓厚，其全金属实心底座，有如有力的巨掌，将显示器稳稳的立在桌面上，非常有范儿。

飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB采用的是一块23.8英寸的全高清IPS面板，第一眼看上去最大的特点就是机身厚度非常纤薄，最薄处仅有5.2mm，差不多是三枚一元硬币摞在一起的高度。三面窄边框的设计，最外边框宽度仅为2mm，内黑边框也仅有5mm，视觉冲击力非常强，有若无物大概就是用来形容它的吧。

在按键插口方面，飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器非常的合理有序，位于背部唯一的实体按键非常的灵活，可以多方向的调节，搭配不同的功能菜单。在接口类型方面搭配了VGA、HDMI和DP三种不同类型的接口，能最大程度的满足用户的不同需求。

显示器色彩测试

色域测试

在色域表现方面，这款飞利浦显示器色域值达到了92% sRGB，在消费级显示器领域尤其是1080P这个水平段表现相当不错。优异的色域表现能够给用户带来更加出色的显示效果。

色彩精准测试

大部分消费者喜欢颜色丰富，讨好眼球的显示器，也就是我们通常所说的颜色正。显示器能都准确的将每一种颜色完美的还原出来的能力。色彩还原准确性的指标在业界中采用ΔE值来体现，ΔE能够将色彩还原的准确性量化为一个数值，它能够精确反映显示器表现色彩的准确性。

色彩精准测试中，我们使用△E来表示色彩还原的一个数值，它能够准确的反映显示器表现色彩的准确性。因此数值越小越好，分数越高则说明色彩越失真。

测试结果图的左侧为飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器各个颜色的ΔE值，数值越小代表显示该颜色时越准确。对于测试中的48种颜色显示的平均ΔE值为1.31、最小值为0.63。12种测试颜色中，大多数色彩的ΔE值有6个在1以下，也就是说这款显示器能够准确的还原颜色。

Delta E解读

一般来说，Delta E位于3到6之间变化是可以被接受的。

1.6-3.2，人眼基本上分辨不出色彩的差异，通常被认为是相同的颜色;

3.2-6.5，多数人感到色彩是相同的，但经过专业的训练可以辨别其不同，色彩的差别是可以看到的，但色彩给人的印象是基本相同;

6.5-13，色彩的差别是可以判别的，但色调本身仍然相同;

13-25，可以确认是不同的色调，但也可以辨别出色彩的从属;

25-，超过此值，则被认为是另一种不同的颜色。

在平面设计和印刷行业通常来讲遵循以下判断标准，视频行业里一般认为Delta E 小于5就是很好了：

(1) Delta E < 2：人眼视觉几乎无法辨识其颜色差异

(2) Delta E < 4：尚可接受，人眼视觉可辨识其颜色差异，但不是十分明显。

(3) Delta E > 6：不可接受，人眼视觉很容易辨识其颜色差异。

色彩、亮度均匀性测试

色彩均匀性表示显示器显示色彩在屏幕各个区域的一致性。在这个测试环节中，我们把屏幕划分为9块，分别对色彩与亮度进行测试。测得所有结果均使用数值来表现，数值越小越好。

从上图可以看出，在9象限的时候，色温最为准确，象限其次。 可以看到飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器在色度均匀性方面的表现非常抢眼，在D65标准中，色温值为6500K表示色彩比较准确，不会出现偏冷或者偏暖。在8号区域差别明显，但总体来讲，飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器的色度均匀性表现还是在可接受范围之内。

亮度均匀性测试：

屏幕亮度均匀性的测试同样借助Spyder 5 Elite校色仪进行测试，此软件将屏幕等分为9块，分别测试每个块不同百分比的亮度以及色度坐标，得出的结论。(以下结果均在IRE输出达100%，即使用最大亮度和对比度输出时进行测试的结果)。

上图灰色部分代表飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器屏幕的亮度分布，颜色越深代表亮度越低，若呈现白色则说明亮度相对最高。我们可以看到飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器屏幕最亮的地方在5号和8号区域，也就是屏幕的中间和中间偏下的地方，左右两侧屏幕亮度相对较低，其中，3号区域的亮度相对最低，与屏幕亮度最大区块达到了13%的差距。整体而言，飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器有着不错的屏幕表现。

灰度色阶测试

灰度、色阶方面的测试一直是液晶显示器的重要考量参考，用来评价液晶显示器的灰阶过度能力，以及黑白转换能力等。越是明显的反差表示液晶显示器处理色彩画面的能力越强。以下截图结果仅供参考。

32位黑白色阶测试

32位黑白色阶测试

色彩过渡测试

色彩过渡方面，我们对显示器的色彩横向和竖向过度进行了测试，以下屏摄结果仅供参考。

色彩过渡方面，我们对显示器的色彩横向和竖向过度进行了测试，以下屏摄结果仅供参考。

色彩过渡测试

显示器调节菜单和图片显示测试

开启低蓝光模式

内置了多种实用性的功能，有蓝光调节、画面调节选项、OSD设置等功能。在画面调节中还有靓彩和智能阅读器模式等最为实用。

总结

作为一款亲民系列的显示器，从上面详细评测中可以看出来，无论是在技术实力还是实际表现，都能经得起市场的考验。首先是各项常用的技术指标都能高于市场主流水准;其次是超薄的机身和亲民的价格也是其杀手级的优势;最后，飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器还获得了年度编辑推荐产品奖，可见其实力不容小觑。

（ 作者：Flying的猪猪 责任编辑：严|）

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